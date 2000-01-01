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Полиция допросит Нетаниягу 25.02 08:23   MIGnews.com

Полиция вновь допросит Нетаниягу

Следователи вновь допросят премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в качестве свидетеля по "дело о субмаринах", а также в качестве подозреваемого по делам "4000" и, возможно, по делу "1270".

Об этом сообщает издание "Гаарец".

Пока неясно, когда именно пройдет допрос главы израильского правительства. Ожидается, что следователи приедут в резиденцию премьера 27 февраля, как перед его поездкой в США.

По сообщениям портала Walla, следователи намерены в первую очередь допросить Нетаниягу по делам, где он является подозреваемым.

Полиция также намерена допросить Сару Нетаниягу по "делу 4000", но неясно в качестве свидетеля или подозреваемой.

На следующей неделе Биньямин Нетаниягу отправится с визитом в США, чтобы принять участие в конференции произраильского лобби AIPAC. Также премьер встретится с президентом США Дональдом Трампом.
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