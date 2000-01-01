Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии 25.02 07:50   MIGnews.com

СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим.

В документе отмечается, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.

Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское Государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" и других связанных с ними организаций, пишет Би Би Си.

Резолюция была принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев.

За прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей, согласно данным активистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Израильтяне три дня провели под арестом из-за аэросъемки
10:22
Директор Walla: мне приказали "атаковать" Беннета
10:10
Сбои в работе израильских железных дорог
09:55
Индия: молодожены вскрыли подарок и подорвались на бомбе
09:13
Троянские Кони: Как Кадима шпионила за Нетаниягу
08:51
Польша заморозила скандальный "Закон о Холокосте"
08:23
Полиция вновь допросит Нетаниягу
08:09
Новая карьера Эхуда Барака
07:37
Новая форма спецназа ЦАХАЛа
07:11
Швеция: полиция остановила демонстрацию неонацистов
07:05
"Кахлон - ключ к спасению Израиля от Нетаниягу"
06:25
Биатлонисты США отказались участвовать в Кубке мира в РФ
04:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
03:22
Билл Гейтс опозорился на американском шоу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus