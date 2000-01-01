25.02 07:50 MIGnews.com

СБ ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

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Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим.В документе отмечается, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское Государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" и других связанных с ними организаций, пишет Би Би Си.Резолюция была принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев.За прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей, согласно данным активистов.