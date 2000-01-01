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Новая форма спецназа ЦАХАЛа 25.02 07:37   MIGnews.com

Новая форма спецназа ЦАХАЛа

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что солдатам элитных подразделений и спецназа ЦАХАЛа будет выдаваться форма нового образца, специально подогнанная под их нужды.

В новой форме будут использоваться прочные материалы, свитеры и вшитая защита для колен. Карманы будут снабжены резиновыми клапанами, для сохранности содержимого.

По расчетам ЦАХАЛа, новая форма должна повысить операционную эффективность спецподразделений.

Новую форму начнут выдавать в ближайшие несколько месяцев.
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