25.02 07:24 MIGnews.com

Кто не беженец? десятки тысяч на митинге поддержки мигрантов

"מי לא פליט?": כ-10 אלף מפגינים בת"א נגד גירוש מבקשי המקלט • @maya_aidan עם הפרטים >> https://t.co/U9B4VRUzDv pic.twitter.com/IPTHIpboRj — חדשות עשר (@news10) February 24, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На улице Левински, южная часть Тель-Авива, состоялась массовая демонстрация против депортации африканских мигрантов.По разным оценкам, на демонстрацию в южный Тель-Авив приехали 15-20 тысяч человек.Демонстранты несли лозунги: “Кто здесь не беженец?”, “Мы против депортаций”.Протест, согласно официальной версии, был организован “активисткой из южного Тель-Авива” Шулой Кешет. Шула произнесла пламенную речь: “Они говорят, что высылки еще не начались, но они идут полным ходом. Они говорят, что высылки начнутся в Песах, и я говорю, что Праздник Свободы будет замарана бесчестьем изгнания. Южный Тель-Авив - за обновление, за государственное жилье, за распределение беженцев по всей территории страны. Кто-нибудь нас видит? Кто-нибудь нас слышит? На протяжении многих лет правительство и муниципалитет позволяли этим кварталам превращаться в экс-территориальное пространство, центр наркотиков и проституции, густо заселенное гетто, посылая сюда десятки тысяч искателей убежища, в опасное место для детей и престарелых”.Выступающая добавила: “Они говорят, что высылки станут шагом на пути к обновлению, а я говорю, что высылки лишь сыпят соль на рану и станут еще одним шагом на пути к разрушению”.Одновременно состоялась контр-демонстрация в поддержку правительственной программы высылки африканцев.Перед демонстрацией полиция задержала двух человек, “призывавших к мятежам и насилию” против митинга в поддержку африканцев. Злоумышленники были вычислены через facebook.В контр-демонстрации принимали участие несколько сотен человек. Организатор, Шефи Паз заявила: “В этом году, в годовщину убийства Эстер Галили (70-летняя женщина, убитая суданцем у своего дома) экстремистские левые проводят протест в южном Тель-Авиве. Это - вершина наглости и лицемерия. Эти люди - не из южного Тель-Авива, они не знают, что такое южный Тель-Авив. Местные жители утратили чувство безопасности, мобильность и теперь защищают последнее, что у них осталось - свою идентичность”.