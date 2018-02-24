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Кто не беженец? десятки тысяч на митинге поддержки мигрантов 25.02 07:24   MIGnews.com

Кто не беженец? десятки тысяч на митинге поддержки мигрантов

На улице Левински, южная часть Тель-Авива, состоялась массовая демонстрация против депортации африканских мигрантов.

По разным оценкам, на демонстрацию в южный Тель-Авив приехали 15-20 тысяч человек.

Демонстранты несли лозунги: “Кто здесь не беженец?”, “Мы против депортаций”.





Протест, согласно официальной версии, был организован “активисткой из южного Тель-Авива” Шулой Кешет. Шула произнесла пламенную речь: “Они говорят, что высылки еще не начались, но они идут полным ходом. Они говорят, что высылки начнутся в Песах, и я говорю, что Праздник Свободы будет замарана бесчестьем изгнания. Южный Тель-Авив - за обновление, за государственное жилье, за распределение беженцев по всей территории страны. Кто-нибудь нас видит? Кто-нибудь нас слышит? На протяжении многих лет правительство и муниципалитет позволяли этим кварталам превращаться в экс-территориальное пространство, центр наркотиков и проституции, густо заселенное гетто, посылая сюда десятки тысяч искателей убежища, в опасное место для детей и престарелых”.

Выступающая добавила: “Они говорят, что высылки станут шагом на пути к обновлению, а я говорю, что высылки лишь сыпят соль на рану и станут еще одним шагом на пути к разрушению”.

Одновременно состоялась контр-демонстрация в поддержку правительственной программы высылки африканцев.

Перед демонстрацией полиция задержала двух человек, “призывавших к мятежам и насилию” против митинга в поддержку африканцев. Злоумышленники были вычислены через facebook.

В контр-демонстрации принимали участие несколько сотен человек. Организатор, Шефи Паз заявила: “В этом году, в годовщину убийства Эстер Галили (70-летняя женщина, убитая суданцем у своего дома) экстремистские левые проводят протест в южном Тель-Авиве. Это - вершина наглости и лицемерия. Эти люди - не из южного Тель-Авива, они не знают, что такое южный Тель-Авив. Местные жители утратили чувство безопасности, мобильность и теперь защищают последнее, что у них осталось - свою идентичность”.
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