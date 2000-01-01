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`Кахлон - ключ к спасению Израиля от Нетаниягу` 25.02 07:05   MIGnews.com

"Кахлон - ключ к спасению Израиля от Нетаниягу"

На демонстрации общественности против коррупции в городе Тель-Авив выступил бывший шеф ШАБАКа Карми Гилон.

В мероприятии приняли участие 1500 человек (по другой информации - 15 тысяч).

Карми Галлон, признав, что на выборах 2015 года голосовал за Кулану, воззвал к финансовому министру Моше Кахлону: “Я понимаю твое желание остаться министром финансов до конца каденции. Я вижу, что ты много делаешь для страны, что ты интеллигентный и целостный человек. Но что превращает вас в носорогов, отказывающегося от собственных идеалов? В ваших руках - ключ к спасению еврейского народа от наказания Нетаниягу и восстановлению душевного здоровья нации”.
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