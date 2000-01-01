25.02 21:31 MIGnews.com

Глава БАГАЦ обратится к омбудсмену из-за сговора с судьей

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Министр юстиции Аелет Шакед и президент Верховного Суда Эстер Хайют обратятся к омбудсмену Израиля в связи с разоблачением сговора судьи Ронит Познански-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам в ходе процесса над подозреваемыми по “делу 4000”.Шакед и Хайют в настоящий момент обсуждают инцидент.Ранее Шакед заявляла, что судьи “не должны с легкостью преодолевать предварительное заключение под стражей подозреваемых, если на то нет достаточных оснований”.