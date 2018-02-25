Судья вступила в сговор со следователем по "делу 4000"
Cудья Ронит Познаньски-Кац обсуждала со следователем из Управления ценных бумаг Израиля конфиденциальную информацию о некоторых обвиняемых
Израильское телевидение сообщает о новом повороте в так называемом "деле 4000", расследующем предполагаемую коррупцию между главным акционером телекоммуникационного гиганта "Безек" Шауля Эловича с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Так, судья Ронит Познаньски-Кац, которая рассматривает это дело, могла вступить в сговор с одним из следователей Управления ценных бумаг Израиля - Эраном Шахамом-Шавитом - совместно с которым обсуждала конфиденциальную информацию от сроков и дат задержаний до оглашения их в зале суда.
Об этом стало известно из скриншотов переписки в приложении WhatsApp, которые оказались в распоряжении журналистов 10-го канала ИТВ.
"Постарайся сделать удивленный вид", - пишет судья.
"Я как раз тренирую удивленное лицо", - ответил следователей.
"Стелла (Стелла Хэндлер, генеральный директор "На счет Безек" – ред.) и Ирис (Ирис Элович, супруга Шауля Эловича – ред.) завтра мы попросим продлить задержание еще на несколько дней. Попросим о трех, но наверняка арест смогут продлить дня на два", - писал он позже.
"Ты продолжаешь мне все раскрывать. Мне придется действительно очень постараться, чтобы сделать удивленный вид", - ответила Познаньски-Кац.
Их переписка имела место до непосредственного судебного слушания, на котором рассматривался вопрос предварительного заключения.
В суде заявили, что это является нормальной координации между судьей, который уже достаточно давно изучает дело, и следователем.