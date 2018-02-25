25.02 21:02 MIGnews.com

Судья вступила в сговор со следователем по "делу 4000"

בלעדי: השופטת בתיק 4000 ומנהל החקירה תיאמו לכאורה מעצרים. @doronhe עם הפרטים >> https://t.co/JjJNY3pLLy pic.twitter.com/ygWkE2b8Pq — חדשות עשר (@news10) February 25, 2018

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Cудья Ронит Познаньски-Кац обсуждала со следователем из Управления ценных бумаг Израиля конфиденциальную информацию о некоторых обвиняемыхИзраильское телевидение сообщает о новом повороте в так называемом "деле 4000", расследующем предполагаемую коррупцию между главным акционером телекоммуникационного гиганта "Безек" Шауля Эловича с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Так, судья Ронит Познаньски-Кац, которая рассматривает это дело, могла вступить в сговор с одним из следователей Управления ценных бумаг Израиля - Эраном Шахамом-Шавитом - совместно с которым обсуждала конфиденциальную информацию от сроков и дат задержаний до оглашения их в зале суда.Об этом стало известно из скриншотов переписки в приложении WhatsApp, которые оказались в распоряжении журналистов 10-го канала ИТВ."Постарайся сделать удивленный вид", - пишет судья."Я как раз тренирую удивленное лицо", - ответил следователей."Стелла (Стелла Хэндлер, генеральный директор "На счет Безек" – ред.) и Ирис (Ирис Элович, супруга Шауля Эловича – ред.) завтра мы попросим продлить задержание еще на несколько дней. Попросим о трех, но наверняка арест смогут продлить дня на два", - писал он позже."Ты продолжаешь мне все раскрывать. Мне придется действительно очень постараться, чтобы сделать удивленный вид", - ответила Познаньски-Кац.Их переписка имела место до непосредственного судебного слушания, на котором рассматривался вопрос предварительного заключения.В суде заявили, что это является нормальной координации между судьей, который уже достаточно давно изучает дело, и следователем.