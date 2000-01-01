Биби допросят как подозреваемого по "делу о подлодках"
Спустя пару недель после того, как как полиция рекомендовала предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения во взяточничестве по двум различным расследованиям, его снова будут допрашивать. На тот раз – по другим расследованиям.
Со ссылкой на свои источники издание The Times of Israel сообщает, что правоохранительные органы назначили на следующую пятницу главе правительство допрос по так называемому "делу 4000". Отмечается, что он может выступать в расследовании в качестве подозреваемого.
Собеседник портал также сообщил, что премьер-министра могут в очередной раз допросить как подозреваемого по "делу 3000".
Ни в полиции Израиля, ни в канцелярии премьер-министра пока что не подтверждают ни факт запланированного на пятницу допроса, ни то, что Нетаниягу будут допрашивать по какому-либо из этих расследований.
Напомним, что бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер подписал с прокуратурой соглашения о том, что тот будет государственным свидетелем против Биньямина Нетаниягу в “деле 4000”. По условиям сделки ему не грозит тюремный срок. Полиция якобы располагает доказательствами того, что Фильбер подписал с владельцем "Безек" Шаулем Эловичем и его семьей соглашение, согласно которому портал walla должен был публиковать статьи, положительно освещающие деятельность Нетаниягу.
В то же время "дело 3000" сосредоточено на подозрениях о противоправных действиях премьер-министра в ходе заключения сделки о покупке у германской судостроительной верфи ThyssenKrupp 4 патрульных катеров и т3 рех подводных лодок Dolphin на 2 млрд. евро.