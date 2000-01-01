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Элович, его жена и сын уходит из руководства `Безека` 25.02 16:49   MIGnews.com

Элович, его жена и сын уходят из правления "Безека"

Главный акционер израильского телекоммуникационного гиганта "Безек" Шауль Элович, его супруга Ирис Элович-Пелег и сын Ор покинут совет правления компании на фоне расследования о мошенничестве и коррупции, заявил израильской прессе источник из окружения семьи.

Как сообщает бизнес-издание Calcalist, в воскресенье, 25 февраля, должно состояться специальное заседание совета Bezeq Israel Telecom, на котором будет объявлено об отставке председателя правления компании, его жены и сына.

Кроме того, как пишет бизнес-портал Calcalist, и. о. председателя "Безека" Давид Грано созвал экстренную встречу, на который предложил также временно заместить генерального директора компании Стеллу Хэндлер и ее стратегического директора Амикама Шорера, которые тоже находятся под стражей по различным обвинениям, включая мошенничество, взяточничество и махинации с ценными бумагами.

В то же время, как утверждает другой израильский портал, Globes, Элович и члены его семьи уже были исключены из совета директоров, но временного гендиректора было решено пока что не назначать.
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