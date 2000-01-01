25.02 15:01 MIGnews.com
Папа Франциск назвал ситуацию в Сирии "бесчеловечной"
Сирия "измучена" военным конфликтом, заявил Папа Римский. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом он настоял на скорейшем введении гуманитарной паузы в районе Гута.
Во время воскресного благословения, на котором присутствовали тысячи человек, Франциск заявил:
"Происходящее (в Сирии — ред.) бесчеловечно".
Речь папы произошла спустя непродолжительное время после сообщений том, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гумпаузе в Сирии.
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