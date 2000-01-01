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Заявление Нетаниягу на заседании правительства25.02 13:56   MIGnews.com

Заявление Нетаниягу на заседании правительства

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил:

"В конце недели нам сообщили, что президент Трамп решил перевести посольство США в Иерусалим, в столицу Израиля, в День независимости. Это прекрасный момент для граждан Израиля, и это исторический момент для государства Израиль, который мы будем праздновать вместе, все граждане Израиля. У этого решения есть важные и долгосрочные последствия в истории. От имени правительства и от имени всего народа я хочу поблагодарить президента Трампа за его лидерство и за дружбу. Президент Трамп, Вы - большой друг государства Израиль, и мы все благодарим Вас.

Правительство утвердит сегодня бюджет плана по "Натив ха-Авот" ("Путь Праотцев"). Жители давно этого ждут. Я хотел бы поблагодарить моего коллегу министра финансов Моше Калона, который, совместно с главой канцелярии Йоавом Горовицем и сотрудником моего министерства Роненом Перецем, проделал выдающуюся работу, а также отметить их работу по вопросу возведения первых домов в поселении Амихай на прошлой неделе.

Сегодня правительство заслушает доклад о рабочем плане министерств на 2018 год. Эта работа министерств характеризуется большой бюджетной определенностью, поскольку мы приняли двухгодичный бюджет. Рабочий план охватывает множество областей, но, на мой взгляд, главное – это наши усилия по сокращению регуляции на 25%. Мы все больше расширяем круг отраслей, где будет сокращаться чрезмерное регулирование и проводиться борьба с бюрократией, и это дает результаты.
Я могу сказать, что мы продолжим нашу последовательную политику, которую ведем уже долгие годы. Она привела к беспрецедентному росту израильского рынка: росту ВВП, практически беспрецедентному снижению безработицы, которая достигла исторического минимума, снижению социального неравенства. Не только доходы на душу населения растут, но и снижается социальное неравенство. Еще одна деталь, которая малоизвестна, заработная плата представителей среднего класса и низких слоев значительно выросла в процентном соотношении.

Это правильная политика, и министерства продолжают этот курс на благо государства Израиль и граждан Израиля".
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