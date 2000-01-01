25.02 13:53 MIGnews.com

Арест Нира Хефеца и Эли Камира не продлен

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Израильская полиция не стала требовать продления срока предварительного содержания под стражей бывших советников Биньямина Нетаниягу Нира Хефеца и Эли Камира.Оба были арестованы в рамках так называемого дела 1270, и якобы предлагали бывшей судье Хиле Герстель должность юридического советника правительства в обмен на закрытие дел против Сары Нетаниягу.Ожидается, что Хефеца и Камира освободят под домашний арест.