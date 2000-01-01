25.02 13:29 MIGnews.com

Во Франции предотвратили два теракта с начала года

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Французская полиция предотвратила два теракта в стране с начала 2018 года. Об этом заявил министр внутренних дел Жерар Коллон в интервью радиостанции Europe 1."С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов", — сообщил Коллон.Он отметил, что первое нападение планировалось на спортивном объекте. Вторая террористическая атака была направлена против военных.При этом Коллон не привел подробностей, но отметил, что теракты готовились на юге и западе Франции.Он подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он сообщил, что в воскресенье "за восхваление терроризма" были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе.