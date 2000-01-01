Во Франции предотвратили два теракта с начала года
Французская полиция предотвратила два теракта в стране с начала 2018 года. Об этом заявил министр внутренних дел Жерар Коллон в интервью радиостанции Europe 1.
"С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов", — сообщил Коллон.
Он отметил, что первое нападение планировалось на спортивном объекте. Вторая террористическая атака была направлена против военных.
При этом Коллон не привел подробностей, но отметил, что теракты готовились на юге и западе Франции.
Он подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он сообщил, что в воскресенье "за восхваление терроризма" были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе.