25.02 13:03 MIGnews.com

"Ракетная программа Ирана не подлежит обсуждению"

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил твердый отказ правительства от каких либо переговоров с мировым сообществом по поводу иранской ракетной программы."Разумеется, что то для нас жизненно важно иметь лучшие инструменты, чтобы преступники, подобные Саддаму, не могли обстреливать ракетами наши города, в то время как у нас не было бы возможности защитить наших граждан [как это было во время войны Ирака с Ираном 1980-1988 гг.]. Поэтому, бесспорно, иранская ракетная программа имеет решающее значение и не подлежит обсуждению", - заявил глава иранского МИДа.Зариф также осудил тех, кто критикует ракетную программу Ирана. Он обвинил их в игнорировании того факта, что Сауды вооружены современными истребителями и ракетами дальностью 2500 км с возможностью прицеливания на другие континенты и с ядерными боеголовками.