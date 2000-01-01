Храм Гроба Господня закрыт на неопределенный срок

Представители греко-православной, католической и армянской апостольской церквей объявили в воскресенье, 25 февраля о закрытии одной из главных святынь христианства - Храма Гроба Господня в Иерусалиме на неопределенный срок.
Данное решение является ответом указанных церквей на враждебные , с их точки зрения, действия израильских властей и муниципалитета Иерусалима.
У церквей - проблемы с тем, что городские власти стали требовать с них уплату налога на собственность. Церкви также возмущены решением правительства о том, что государство намерено принять закон, согласно которому можно будет экспроприировать церковные земли в Иерусалиме, проданные после 2010 года.