25.02 12:46 MIGnews.com

Храм Гроба Господня закрыт на неопределенный срок

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Представители греко-православной, католической и армянской апостольской церквей объявили в воскресенье, 25 февраля о закрытии одной из главных святынь христианства - Храма Гроба Господня в Иерусалиме на неопределенный срок.Данное решение является ответом указанных церквей на враждебные , с их точки зрения, действия израильских властей и муниципалитета Иерусалима.У церквей - проблемы с тем, что городские власти стали требовать с них уплату налога на собственность. Церкви также возмущены решением правительства о том, что государство намерено принять закон, согласно которому можно будет экспроприировать церковные земли в Иерусалиме, проданные после 2010 года.