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КНДР: любая блокада будет рассматриваться как акт войны25.02 12:36   MIGnews.com

КНДР: любая блокада будет рассматриваться как акт войны

Власти Северной Кореи заявили, что любая блокада со стороны США будет рассматриваться как акт войны. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США", — отмечается в заявлении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если санкции против Пхеньяна не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".
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