"Хорошо, что полиция сливает материалы о Нетаниягу"
Одна из ведущих израильских политических журналисток, Рина Мацлиах, в открытую объявила, что полицейские следователи сливают материалы о расследованиях против Нетаниягу прессе.
Мацлиах, выступая в эфире Ульпан Шиши провозгласила: “Следует сказать еще одну вещь. Когда расследование велось комиссией по ценным бумагам, мы вообще ничего не знали, мы едва знали, кто зашел к следователю и кто вышел, и мы уж точно не получали никакой информации о допросах. Хорошо, что расследование передали полиции - когда оно было у комиссии по ценным бумагам мы вообще ничего не знали”.