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`Хорошо, что полиция сливает материалы о Нетаниягу` 25.02 11:21   MIGnews.com

"Хорошо, что полиция сливает материалы о Нетаниягу"

Одна из ведущих израильских политических журналисток, Рина Мацлиах, в открытую объявила, что полицейские следователи сливают материалы о расследованиях против Нетаниягу прессе.

Мацлиах, выступая в эфире Ульпан Шиши провозгласила: “Следует сказать еще одну вещь. Когда расследование велось комиссией по ценным бумагам, мы вообще ничего не знали, мы едва знали, кто зашел к следователю и кто вышел, и мы уж точно не получали никакой информации о допросах. Хорошо, что расследование передали полиции - когда оно было у комиссии по ценным бумагам мы вообще ничего не знали”.




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