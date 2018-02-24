25.02 11:21 MIGnews.com

"Хорошо, что полиция сливает материалы о Нетаниягу"

טוב שזה עבר למשטרה, כבר לא מתביישים להגיד שהם מקבלים הדלפות מהשטרה, מדהים pic.twitter.com/7R7pVC35xa — Drum (@dogly1900) February 24, 2018

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Одна из ведущих израильских политических журналисток, Рина Мацлиах, в открытую объявила, что полицейские следователи сливают материалы о расследованиях против Нетаниягу прессе.Мацлиах, выступая в эфире Ульпан Шиши провозгласила: “Следует сказать еще одну вещь. Когда расследование велось комиссией по ценным бумагам, мы вообще ничего не знали, мы едва знали, кто зашел к следователю и кто вышел, и мы уж точно не получали никакой информации о допросах. Хорошо, что расследование передали полиции - когда оно было у комиссии по ценным бумагам мы вообще ничего не знали”.