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25.02 11:05   MIGnews.com

Полиция требует допросить Биби, опасаясь помех следствию

Журналист второго канала израильского ТВ Гай Пелег сообщает, что полиция настаивает на допросе премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже на этой неделе в рамках расследований дела 4000 и дела 3000.

Пелег утверждает, что спешка полиции связана с тем, что она опасается “помех следствию”.

Пелег указывает на то, что премьер-министр “готовится к важной зарубежной поездке”, а его адвокат, Яаков Вайнрот не работает, потому что только что скончался его брат и он сидит шиву.

Пелег сообщает: “Дело 3000 полностью закончено, и создается впечатление о том, что премьер-министр - единственный человек, которого не допросили”.
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