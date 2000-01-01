25.02 11:05 MIGnews.com

Полиция требует допросить Биби, опасаясь помех следствию

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Журналист второго канала израильского ТВ Гай Пелег сообщает, что полиция настаивает на допросе премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже на этой неделе в рамках расследований дела 4000 и дела 3000.Пелег утверждает, что спешка полиции связана с тем, что она опасается “помех следствию”.Пелег указывает на то, что премьер-министр “готовится к важной зарубежной поездке”, а его адвокат, Яаков Вайнрот не работает, потому что только что скончался его брат и он сидит шиву.Пелег сообщает: “Дело 3000 полностью закончено, и создается впечатление о том, что премьер-министр - единственный человек, которого не допросили”.