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Директор Walla: мне приказали `атаковать` Беннета25.02 10:22   MIGnews.com

Директор Walla: мне приказали "атаковать" Беннета

Илан Йешуа, генеральный директор интернет-издания Walla сообщил следователям, что владелец компании "Безек" Шауль Елович распорядился вести "информационную войну" против лидера фракции "Еврейский дом" Нафтали Беннета.

Утверждения Еловича о том, что он хотел сделать Walla национальным правым сайтом ложь, отметил гендиректор издания.

"Это ложь. Были инструкции атаковать Нафтали Беннета, нападать на него", - добавил Илан Йешуа.

При этом он назвал семью Еловича "семьей преступников".

Полиция допросила гендиректора Walla по "делу 4000". Биньямина Нетаниягу подозревают в подкупе владельцев еще одного израильского издания.

В центре внимания нового расследования оказались связи Эловича с премьер-министром и его ближайшими соратниками. Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.
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