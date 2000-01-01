26.02 06:24 MIGnews.com

Россия наложит вето на любые санкции против Сирии в СБ ООН

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РФ выступила против принятия резолюции Совбеза ООН по поводу использования в Сирии химического оружия. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, на проект резолюции, предусматривающей санкции в отношении Дамаска, Россия намерена наложить вето, передает Life.В конце прошлого года стало известно, что Франция и Великобритания работают над проектом данной резолюции. В документе подразумеваются санкции в отношении ответственных за якобы имеющее место применение в Сирии химоружия. 23 февраля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "сейчас самое время, почему резолюция должна появиться".В ответ Сафронков подчеркнул, что ясно объяснил российскую позицию по этому вопросу. По его словам, Западу известно, почему Россия наложит на проект резолюции вето.После заседания Совбеза российский дипломат пояснил журналистам, что резолюция "предвзята в отношении одной стороны, основывается на недостаточных свидетельствах"."Сама по себе резолюция противоречит основному принципу презумпции невиновности до окончания расследования", – сказал Сафронков.