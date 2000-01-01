25.02 21:51 MIGnews.com

США оценивают возможность перемещения посольства в Иерусалим

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США оценивают, стоит ли перемещать посольство Соединенных Штатов в Иерусалим из Тель-Авива.Выступая на ежегодной Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе, Пенс заявил, что администрация президента Дональда Трампа "рассматривает дополнительные шаги, чтобы продемонстрировать американскую поддержку, включая оценку того, нужно ли перемещать американское посольство в Израиле в Иерусалим".Во время президентской кампании команда Трампа часто говорило о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но после вступления в должность, у спорного вопроса появилось больше нюансов и обещание уже переходит на задний план.В настоящее время ни одна страна не имеет своего посольства в Иерусалиме, говорится в сообщении министерства иностранных дел Израиля.