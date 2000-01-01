25.02 21:20 MIGnews.com

Премьер Турции призывает "голосовать за стабильность"

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Премьер-министр Турции призвал общественность в субботу, 25 февраля, поддержать конституционные изменения, которые бы значительно усилили полномочия президента Тайипа Эрдогана, назвав реформу "голосом за стабильность" в начале кампании в преддверие референдума в апреле.Тысячи членов правящей партии махали турецкими флагами в столице, когда премьер-министр Бинали Йылдырым раздавал красные гвоздики после короткого обращения к тысячам собравшихся на улице."Растет количество голосов на городских площадях: за сильную Турцию, за долгосрочную стабильность...", - крикнул Йылдырым, на что толпа собравшихся крикнула в ответ: "Да!".Около 6500 полицейских обеспечивали безопасность внутри и вокруг арены, где выступал премьер-министр в субботу, 25 февраля, как сообщает государственное информационное агентство Anadolu.