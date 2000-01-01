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flickr 25.02 19:58   MIGnews.com

Майк Пенс: США не допустят "ядерного" Ирана

Вице-президент США Майк Пенс пообещал еврейским республиканцам, что администрация президента Дональда Трампа "никогда не позволит" Ирану создать ядерное оружие, однако не заверил в исполнении обещания Трампа переместить посольство США в Иерусалим.

"Мы сказали аятолл Ирана, что они должны проверить календарь, так как в Овальном кабинете уже новый президент", - заявил Пенс на ежегодной конференции Республиканской еврейской коалиции.

"Президент Трамп никогда не позволит Ирану разработать ядерное оружие, это мое торжественное обещание вам", - сказал он под овации в зале отеля Venetian в Лас-Вегасе, принадлежащем Шелдон Адельсон, главного покровителя республиканцев.

Еврейские республиканцы, а также руководство Израиля и большая часть центристского произраильского сообщества, выступали против ядерной сделки, достигнутой администрацией Обамы с Ираном.

Пенс, в частности, не сказал, что администрация Трампа разорвет сделку, однако высокопоставленные помощники Трампа заявили, что соблюдение сделки является лучшим вариантом на данном этапе.
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