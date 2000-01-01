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flickr 25.02 16:51   MIGnews.com

Первый за 27 лет визит главы МИД Саудовской Аравии в Багдад

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил иракским чиновникам в Багдаде в субботу, 25 февраля, что королевство планирует назначить нового посла. Об этом сообщил чиновник министерства иностранных дел Ирака.

Ирак в прошлом году просил Саудовскую Аравию заменить своего посла, Тамера аль-Сабхана, после его комментариев по поводу участия Ирана в делах Ирака и предполагаемом преследовании мусульман-суннитов, возмутивших местных шиитских мусульманских политиков и лидеров боевиков.

Визит Джубейра в Багдад является первым визитом министра иностранных Саудовской Аравии с 1990 года.

Во время своего визита Джубейр встретился со своим иракским коллегой Ибрагимом А-Джафари и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Сабхан был первым послом, назначенным Саудовской Аравии после того, как королевство вновь открыло свое посольство в Багдаде в 2015 году после перерыва в 25 лет.

Саудовская Аравия уже давно обвиняет Ирак в чрезмерной близости с шиитским Ираном, ее главным региональным соперником, и поощрении сектантской дискриминации в отношении суннитов.

Отметим, что вражда между суннитскими и шиитскими региональных державами углубляется в последние годы.
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