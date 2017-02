26.02 07:17 MIGnews.com

Белый дом назвал домыслами связи Трампа с Россией

Администрация президента США считает "несуществующей историей" утверждения о связях Дональда Трампа с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер."Невозможно доказать, что чего-то не существует. Он (Трамп) уже рассказывал и о том, сколько раз он общался с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и о том, что у него нет интересов в России", – сказал пресс-секретарь.Спайсер заметил, что Трамп "не может до бесконечности отрицать то, чего нет". "Разве смысл не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" – добавил он.Заявление Спайсер сделал в ходе брифинга, на который не были допущены корреспонденты телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico. Редакции CNN и The New York Times осудили это решение Белого дома, выразив протест.Сам Трамп ранее неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.