Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 26.02 07:17   MIGnews.com

Белый дом назвал домыслами связи Трампа с Россией

Администрация президента США считает "несуществующей историей" утверждения о связях Дональда Трампа с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Невозможно доказать, что чего-то не существует. Он (Трамп) уже рассказывал и о том, сколько раз он общался с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и о том, что у него нет интересов в России", – сказал пресс-секретарь.

Спайсер заметил, что Трамп "не может до бесконечности отрицать то, чего нет". "Разве смысл не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" – добавил он.

Заявление Спайсер сделал в ходе брифинга, на который не были допущены корреспонденты телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico. Редакции CNN и The New York Times осудили это решение Белого дома, выразив протест.

Сам Трамп ранее неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:24
Россия наложит вето на любые санкции против Сирии в СБ ООН
05:40
ХАМАС пообещал "отплатить" Египту за гибели в туннелях
04:29
Ученые рассказали о минусах высокого роста
03:17
Ученые: Любовь работе не помеха
02:15
Упитанные амурские тигры сбили и съели беспилотник  
01:43
У американки взорвался iPhone последней модели  
00:38
Лента о Хиллари Клинтон стала худшим фильмом года
23:11
Частота оргазмов зависит от сексуальной ориентации
22:45
Очередной температурный рекорд зафиксирован на Земле
21:51
США оценивают возможность перемещения посольства в Иерусалим
21:20
Премьер Турции призывает "голосовать за стабильность"
20:52
Береговая охрана Италии спасла тысячи мигрантов в море
20:22
Правительство Сирии: "Сообщение террористов получено"
20:12
В Ливане похитили одного из лидеров "Хизбаллы"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus