Меркель: альтернатив "двум государствам" нет

На фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возможности отойти от решения арабо-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов” канцлер Германии Ангела Меркель назвала ее единственным возможным решением конфликта.
"Я считаю, что мы должны и дальше двигаться в направлении реализации решения посредством "двух государств". Я не вижу никакой альтернативной возможности для претворения мирного процесса в реальность", - заявила в ходе своего еженедельного видеообращения к гражданам ФРГ 25 февраля.
Стоит отметить, что 2 марта у нее запланирован визит в Египет, где она обсудит вопрос арабо-израильского мирного процесса с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси.