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Меркель: альтернатив `двум государствам` нет | Фото: European People's Party/Flickr25.02 12:47   MIGnews.com

Меркель: альтернатив "двум государствам" нет

На фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возможности отойти от решения арабо-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов” канцлер Германии Ангела Меркель назвала ее единственным возможным решением конфликта.

"Я считаю, что мы должны и дальше двигаться в направлении реализации решения посредством "двух государств". Я не вижу никакой альтернативной возможности для претворения мирного процесса в реальность", - заявила в ходе своего еженедельного видеообращения к гражданам ФРГ 25 февраля.

Стоит отметить, что 2 марта у нее запланирован визит в Египет, где она обсудит вопрос арабо-израильского мирного процесса с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, что Трамп неоднократно выражал готовность отказаться от стратегии "двух государств для двух народов" в пользу любого решения, которое удовлетворит и палестинцев, и израильтян.
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