25.02 15:49 MIGnews.com

Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены

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Французская финансовая прокуратура начала расследование по делу о работе супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона в качестве его помощника в Национальном собрании.Как сообщают французские СМИ, в деле, в частности, фигурирует хищение бюджетных средств и использование общественной собственности.Ранее Пенелопу Фийон заподозрили в том, что она несколько лет числилась помощником мужа в нижней палате парламента, при этом фактически не работая, и получила в общей сложности 500 тысяч евро. Аналогичные обвинения также выдвигались в адрес детей Франсуа Фийона.Сам он заявлял, что снимет кандидатуру с выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения.