25.02 10:53 MIGnews.com

"Пусть мир знает, что Америка - на стороне Израиля"

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Президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майк Пенс будут неустанно работать над решением таких важных для Республиканской еврейской коалиции внутренних и внешних вопросов, как активизация дружелюбной в отношении Израиля политики и поддержка Еврейского государства за рубежом."Если мир до сих пор не понял, пусть знает: Америка находится на стороне Израиля", - заявил Пенс, выступая на конференции Республиканской еврейской коалиции, которая состоялась вечером в пятницу, 24 февраля, в Лас-Вегасе.Мероприятие продлится все выходные, а перед его участниками выступят порядка пяти сотенспикеров, среди которых немало политических лидеров – сенаторы Кори Гарднер (Колорадо), Джони Эрнст (Айова) и Линдси Грэм (Южной Каролины).Помимо этого, вице-президент США уведомил новая администрация оценивает возможность перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и не собирается снимать с повестки дня Иран. Пенс также подчеркнул, что связь между израильским правительством и новой администрацией США уже достаточно окрепли.Вице-президент Пенс рассказал и о своей недавней поездке в Германию, где он посетил бывший концлагерь Дахау, который в апреле 1945 года был освобожден американскими войсками. Помимо этого, упомянул он и визит в Миссури, где он побывал на оскверненном еврейском кладбище, на котором давеча около 150 надгробий были повалены и испорчены."В Америке нет места ненависти, насилию, предрассудкам или антисемитизму", - заявил он тогда.Помимо этого, Майк Пенс поблагодарил американского бизнесмена и филантропа Шелдона Адельсона - владельца казино, в котором проходила конференция, к слову - за многолетнюю поддержку Республиканской партии. Напомним, что магнат и его супруга Мириам Адельсон являются одними из самых щедрых спонсоров республиканцев - только на проведение съезда партии в 2016 году они пожертвовали 20 млн.