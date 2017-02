25.02 11:41 MIGnews.com

Журналистов CNN и NYT не пустили на брифинг в Белом доме

Ряд ведущих американских СМИ были не допущены в пятницу на ежедневный брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает телеканал CNN, представитель которого также не был допущен на пресс-конференцию.По сообщению CNN, помимо этого на пресс-конференцию не смогли попасть New York Times, Buzzfeed, ВВС, The Hill и другие СМИ. Представитель агентства Associated Press не пошел на брифинг в знак солидарности с коллегами.По данным СМИ, вместо традиционного объявления о времени ежедневного брифинга Спайсера журналистам пришла из Белого дома скорректированная информация. В этот раз, вопреки сложившейся практике, брифинг Спайсера проходил без камер и исключительно для так называемого "расширенного пула" журналистов.Отметим, ранее Трамп нелицеприятно высказывался о некоторых крупных американских СМИ. "Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) – это не мои враги, а враги американского народа", – написал президент в своем твиттере.