25.01 09:17 MIGnews.com

Дядя Наамы Иссахар - водитель Нетаниягу

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Израильский журналист Бен Каспит сообщил в эфире радио 103FM о том, что дядя Наамы Иссаахар, Ашер Иссахар, является водителем главы правительства Биньямина Нетаниягу.По данным Каспита, Ашер Иссахар работает шофером Нетаниягу более двадцати лет.Каспит подчеркнул: “Мы хотим, чтобы она вернулась домой, но эта деталь, которую важно знать публике. Существует интересная близость между Наамой Иссахар и офисом премьер-министра. Брат отца Наамы, Матана - шофер премьер-министра”.Каспит подчеркнул: “Мне неизвестно, знает ли об этом Нетаниягу. У меня нет подозрений относительно его мотивов. Это лишь информация, которую публика должна знать”.Каспиту стало известно об этом, по всей видимости из материалов “дела 1000”, в рамках которого водители Нетаниягу, в том числе и Ашер Иссахар, давали показания.Позднее в статье Маарив, Каспит более развернуто прокомментировал эту тему: “Мы сделали эту историю, в которой все предсказано заранее. Мы игнорируем десятки израильтян, сидящих в тюрьмах по кафкианским обвинениям, и мы замкнулись на Нааме. У меня нет никаких сомнений в том, что Путин в Кремле лопается от смеха, глядя на этот национальный израильский психоз, который взрывается каждые несколько лет и сметает все на своем пути. Ашер Иссахар был одним из водителей, который утверждал, что никогда не привозил Нетаниягу сигары. Что это значит? Ничего. Нетаниягу никогда бы не пошел на политическое самоубийство ради освобождения Наамы из-за своей связи с водителем. Он готов на самоубийство ради освобождения Наамы Иссахар потому, что это может принести ему политические очки накануне выборов. Еще раз, этот человек продемонстрировал способность отодвинуть интересы государства ради своих. Кто-то обсуждал сделку с русскими? Были дискуссии в кабинете? Состоялось заседание комитета по обороне и внешней политике? С кем Нетаниягу вообще поделился своими решениями, за исключением Меира Бен-Шабата и раввина Друкмана? Неясно. Я только надеюсь, что Наама вернется домой как можно быстрее. Но это не изменит того факта что то, что выглядит как халтура - и есть халтура”.