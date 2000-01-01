Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:26.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Вирус-убийца добрался до Европы: интерактивная карта Новый коронавирус из китайского города Ухань добрался до Западной Европы. Три случая заражения были зафиксированы во Франции. Вирус также обнаружен в США, Монголии, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Тайване и Австралии.

Дядя Наамы Иссахар - водитель Нетаниягу Израильский журналист Бен Каспит сообщил в эфире радио 103FM о том, что дядя Наамы Иссаахар, Ашер Иссахар, уже более 20 лет работает водителем премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ганц спешит к Трампу, чтобы лишить Нетаниягу иммунитета Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц получил личное приглашение от Дональда Трампа и поедет в Вашингтон на день раньше Биньямина Нетаниягу, чтобы успеть вернуться на слушание по иммунитету премьер-министра.

Солдаты ЦАХАЛа - звери. Телесуфлер сломал жизнь Ошрат Котлер После многомесячного молчания со скандальным интервью "всплыла" журналистка и ведущая Ошрат Котлер, породившая бурю возмущения в прошлом году, сообщив, что "оккупация превращает солдат ЦАХАЛа в животных".

"Мошенничество века": в ПА намерены сорвать мирный план Официальные лица Палестинской автономии призвали к протестам на Западном берегу и в секторе Газа из-за предстоящей публикации мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:50
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по цели ХАМАСа
06:05
Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение
04:56
Шотландия полностью откажется от газа и нефти: названы сроки
03:40
Стало известно о пользе фиников зимой
02:26
В доме в Ирландии обнаружены тела троих детей
00:23
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова подразнили фанатов
23:08
Каждый литр воды в Антарктике кишит пластиком
22:39
К Земле приближается потенциально опасный астероид
22:10
Нетаниягу: Израилю выпал шанс, который нельзя упустить
21:52
Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло  
21:30
Тель-Шева: отец переехал на машине годовалую дочь
21:13
Битва гигантов: грядущая война Турции и Египта
21:00
В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами
20:38
В работе Facebook произошел массовый сбой по всему миру
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus