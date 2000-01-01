Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Вирус-убийца добрался до Европы: интерактивная карта Новый коронавирус из китайского города Ухань добрался до Западной Европы. Три случая заражения были зафиксированы во Франции. Вирус также обнаружен в США, Монголии, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Тайване и Австралии.
Дядя Наамы Иссахар - водитель Нетаниягу Израильский журналист Бен Каспит сообщил в эфире радио 103FM о том, что дядя Наамы Иссаахар, Ашер Иссахар, уже более 20 лет работает водителем премьер-министра Биньямина Нетаниягу.