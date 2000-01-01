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Нетаниягу: Израилю выпал шанс, который нельзя упустить | Фото:25.01 22:10   MIGnews.com

Нетаниягу: Израилю выпал шанс, который нельзя упустить

Мирный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке является "историческим моментом" и возможностью, которую нельзя упустить.

Такое заявление в субботу вечером сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем видеообращении.

"Такой шанс выпадает один раз в истории, его нельзя упустить. Сегодня у Израиля в Белом доме есть самый большой друг всех времен, поэтому у нас есть самая большая в истории возможность", – сказал глава правительства.

Нетаниягу отметил, что три года обсуждал с Трампом и его администрацией наиболее насущные для Израиля вопросы безопасности и национальные потребности, которые должны быть учтены в любом варианте политического урегулирования.

"В Белом доме внимательно прислушивались к этим потребностям. Потому я полон надежды, что мы стоим на пороге исторического момента для нашей страны. Я еду в Вашингтон с ощущением великой миссии, с чувством огромной ответственности и реальной возможности обеспечить будущее Израиля, которая больше не представится", – резюмировал он.

Тем временем, канцелярия Нетаниягу сообщила, что премьер-министр встретится с Трампом в частном порядке в дополнение к встрече, запланированной на вторник.

Об этом стало известно буквально через несколько минут после того, как лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц объявил, что принял личное приглашение американского лидера, а в Вашингтон собирается выехать на день раньше своего политического конкурента.


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