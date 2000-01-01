25.01 21:13 MIGnews.com

Битва гигантов: грядущая война Турции и Египта

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Два государства с крупнейшими армиями на Ближнем Востоке - Египет и Турция оказались на курсе лобового столкновения в Ливии.Египет поддерживает “путчиста” генерала Халифу Хафтара, подошедшего к окраинам Триполи и угрожающего свергнуть “международно признанный режим” Фаеза Сараджа.Турция активно перебрасывает своих сирийских наемников из числа джихадистов, воевавших против Асада, в Триполи, обещая им деньги и турецкое гражданство. Подробнее об этом можно прочитать в материале.Несколько дней назад что силы Хафтара сбили турецкий самолет в Триполи и обстрелял турецкую базу на территории аэропорта Триполи.И у Египта и Турции - громадные армии. Конфликт между двумя государствами, вне всякого сомнения, сотрясет регион. Но существуют различия между египетской и турецкой армиями - им от этих различий будет зависеть исход потенциальной войны.Главное преимущество Египта - его местоположение. Египет граничит с Турцией, в то время как Турции приходится осуществлять сложные операции логистики для того, чтобы достигнуть фронта в Триполи.Египетская армия растет темпами, непропорциональными размеру страны, ее бюджету и существующим угрозам. Египет вложил громадные суммы в приобретение новейших танков, вертолетов, самолетов, подводных лодок, боевых кораблей и даже вертолетоносцев.В дополнение к этому, строятся новые военные базы и военная инфраструктура по всей стране. В армии насчитывается 400 тысяч военнослужащих - и еще столько же числятся в резерве.В распоряжении Египта - ни много ни мало 1360 танков Abrams, считающихся лучшими в мире. В дополнение к этому Египет купил у России 400-500 танков Т-90. Всего армия располагает танковой армадой численностью в 4000 тысячи единиц. К этому следует прибавить мощную систему реактивной артиллерии.Турецкие цифры - не менее впечатляющие. В последние годы турки приобретают современные истребители и беспилотники. Они также купили у России системы ПРО С-400, направленные, в первую очередь, против Египта.Тем не менее, с момента провалившегося путча, армия Турция сократилась с 500 тысяч до 350 тысяч человек. Особенно пострадал офицерский корпус. Тысячи генералов и офицеров брошены в тюрьму или уволены из армии. Они заменены лояльными - но некомпетентными офицерами.У турок - около 1700 танков, большей часть устаревших моделей. Но у них есть также и 341 германский танк Leopard 2. Основной турецкий танк - M-60 прошел модернизацию в Израиле.В распоряжении Египта - одни из самых мощных ВВС в мире. В общей сложности у них на вооружении стоит 1092 самолета из них 168 - американские истребители-бомбардировщики F-16. У египтян также есть истребители французского производства Mirage 2000, французские истребители Rafal и российские МиГ-29. Всего у Египта 552 боевых самолета. У египтян также есть 293 вертолета, 81 из них - боевые вертолеты. Речь идет о гигантском воздушном флоте - и Египет занимает девятое место в всемирном рейтинге ВВС.На бумаге, у турок также впечатляющие ВВС. У Турции 414 истребителей-бомбардировщиков (14-е место в мире) из которых 158 - F-16 и несколько десятков - устаревшие , модернизированные Израилем F-4. У турок - огромный флот из 400 вертолетов, 94 из которых - боевые, 50 - Т-129 турецкого производства. Но у турок - самые серьезные проблемы с личным составом. В мае 2016 года, до попытки путча. у турок было 1275 боевых летчиков - при штатном расписании на 1829. Сегодня у них всего 700 пилотов.У Египта - большой флот из 319 кораблей, в том числе ракетоносцев производства США, Франции, Германии и России. У египтян также 2 вертолетоносца Mistral, способных, кроме нескольких тысяч солдат, нести 48 вертолетов Камов-52. У египтян в дополнение к этому есть 20 десантных кораблей и 45 скоростных ракетных катеров. В распоряжении флота - шесть субмарин, в том числе две современные германские U-209.Турецкий флот также считается одним из крупнейших в регионе. У турок - 194 военных корабля, в том числе 26 ракетоносцев и 19 скоростных атакующих судов. Турецкие корабли оснащены новейшим американским вооружением и оборудованием. Главной ударной силой флота являются восемь подводных лодок, разработанных Германией специально для Турции.