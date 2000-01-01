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Ганц поедет к Трампу раньше Нетаниягу | Фото:25.01 20:15   MIGnews.com

Ганц спешит к Трампу, чтобы лишить Нетаниягу иммунитета

Вечером, 25 января, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сделал официальное заявление по поводу ожидаемой публикации разработанного администрацией президента США Дональда Трампа плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Он объявил, что не присоединится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу во время поездки в Вашингтон, передает The Jerusalem Post.

В частности, Ганц пояснил, что ответил согласием на предложение Трампа встретиться в Белом доме, однако собирается это сделать отдельно от главы израильского правительства.

"Сразу после встречи я вернусь в Израиль, чтобы продолжать борьбу за лишение Нетаниягу неприкосновенности", – добавил он.

По словам лидера "Кахоль Лаван", его встреча с Трампом состоится за день до того, как в Вашингтон прибудет Нетаниягу, то есть 27 января.



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