25.01 20:15 MIGnews.com

Ганц спешит к Трампу, чтобы лишить Нетаниягу иммунитета

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Вечером, 25 января, председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сделал официальное заявление по поводу ожидаемой публикации разработанного администрацией президента США Дональда Трампа плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.Он объявил, что не присоединится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу во время поездки в Вашингтон, передает The Jerusalem Post.В частности, Ганц пояснил, что ответил согласием на предложение Трампа встретиться в Белом доме, однако собирается это сделать отдельно от главы израильского правительства."Сразу после встречи я вернусь в Израиль, чтобы продолжать борьбу за лишение Нетаниягу неприкосновенности", – добавил он.По словам лидера "Кахоль Лаван", его встреча с Трампом состоится за день до того, как в Вашингтон прибудет Нетаниягу, то есть 27 января.