Зариф: Иран готов к переговорам с США при одном условии
Иран не исключает возможности переговоров с Соединенными Штатами Америки даже после ликвидации командующего бригадой "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани.
Такое заявление в интервью немецкому журналу Der Spiegel сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Удар по военной базе в Ираке с американскими военными был официальным военным ответом Ирана. Из-за ракетного удара не было жертв – мы осуществляли наше право на самооборону надлежащим образом. Но реальный ответ придет от людей в ближневосточном регионе, которые показывают, что им противно поведение США. Американцы увидят, что Сулеймани-мученик будет гораздо эффективнее Сулеймани-генерала", – сказал Зариф.
Тем не менее, глава иранского МИД предположил, что Тегеран все еще готов вести переговоры со Штатами. Однако, по его словам, для этого Вашингтон должен отменить санкции.
"Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме, важно то, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы все еще сидим за столом переговоров, а они (американцы, - ред.) – ушли", – добавил Зариф.
Министр иностранных дел Ирана также не исключил и военного конфликта с американцами, отметив, что Тегеран готов к этому.
"США нанесли большой вред иранскому народу. Придет день, когда им придется это компенсировать. У нас достаточно терпения", – резюмировал он.