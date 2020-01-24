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Забастовка во Франции: правительство приняло решение | Фото:25.01 17:00   MIGnews.com

Забастовка во Франции: правительство приняло решение

Правительство Франции одобрило законопроект относительно пенсионной реформы, несмотря на очередные массовые протесты и длительную забастовку.

По данным DPA, заседание проходило под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

Одобренный проект должны внести на рассмотрение парламента. Голосование правительства сопровождалось протестом сотен тысяч людей по всей стране. Министерство внутренних дел сообщает, что в пятницу на демонстрации вышли 249 тысяч человек, из которых 31 тысяча – в Париже.

Из-за протестов поезда метро ходили нерегулярно, а крупные вокзалы были закрыты. Профсоюзы, тем временем, анонсировали массовые акции на 29 января.

По словам министра здравоохранения и социальной политики Аньез Бузин, проект закона предусматривает создание универсальной системы, которая должна заменить 42 существующие. Различные пенсионные кассы имеют особые правила и привилегии, которые со временем должны быть устранены.

Острым остается вопрос финансирования. Правительство под давлением протестов отказалось от предложения сохранить возраст выхода на пенсию в 62 года, а выплаты в полном размере плачивать только тем, кто выйдет на пенсию в 64.






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