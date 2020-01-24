Забастовка во Франции: правительство приняло решение

Одобренный проект должны внести на рассмотрение парламента. Голосование правительства сопровождалось протестом сотен тысяч людей по всей стране. Министерство внутренних дел сообщает, что в пятницу на демонстрации вышли 249 тысяч человек, из которых 31 тысяча – в Париже.
Из-за протестов поезда метро ходили нерегулярно, а крупные вокзалы были закрыты. Профсоюзы, тем временем, анонсировали массовые акции на 29 января.
По словам министра здравоохранения и социальной политики Аньез Бузин, проект закона предусматривает создание универсальной системы, которая должна заменить 42 существующие. Различные пенсионные кассы имеют особые правила и привилегии, которые со временем должны быть устранены.
Острым остается вопрос финансирования. Правительство под давлением протестов отказалось от предложения сохранить возраст выхода на пенсию в 62 года, а выплаты в полном размере плачивать только тем, кто выйдет на пенсию в 64.