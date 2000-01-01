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Либерман: Нетаниягу бежит в США от собственного обещания | Фото:25.01 16:30   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу бежит в США от собственного обещания

Председатель НДИ Авигдор Либерман раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за согласие посетить Белый дом на следующей неделе, пропустив таким образом обсуждение просьбы о неприкосновенности в Кнессете.

Гневный пост он обнародовал на своей странице в Facebook 25 января.

"Премьер-министр убегает в США, чтобы избежать своего обещания применить суверенитет в долине реки Иордан. Вместо того, чтобы проехать 2,5 километра до Кнессета, он предпочитает пролететь 9500 километров до Вашингтона", – написал Либерман.

По словам лидера НДИ, аннексию долины реки Иордан поддерживает абсолютное большинство в Кнессете.




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