25.01 16:30 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу бежит в США от собственного обещания

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Председатель НДИ Авигдор Либерман раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за согласие посетить Белый дом на следующей неделе, пропустив таким образом обсуждение просьбы о неприкосновенности в Кнессете.Гневный пост он обнародовал на своей странице в Facebook 25 января."Премьер-министр убегает в США, чтобы избежать своего обещания применить суверенитет в долине реки Иордан. Вместо того, чтобы проехать 2,5 километра до Кнессета, он предпочитает пролететь 9500 километров до Вашингтона", – написал Либерман.По словам лидера НДИ, аннексию долины реки Иордан поддерживает абсолютное большинство в Кнессете.