25.01 16:11 MIGnews.com

Лукашенко о поставках нефти из РФ: Беларусь поставили раком

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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал переговоры с Российской Федерацией о поставках нефтепродуктов.По его словам, белорусские чиновники боятся защитить страну, а во время переговоров и вовсе стали "чересчур порядочными"."Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее", – сказал Лукашенко, обвинив в перебоях с поставкой нефти правительство ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.Более того, белорусский лидер недовольно высказался о возросшем импорте продуктов питания."У нас свое девать некуда, а мы закупаем непонятно что", – констатировал Лукашенко.