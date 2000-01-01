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Лукашенко о поставках нефти из РФ: Беларусь поставили раком | Фото:25.01 16:11   MIGnews.com

Лукашенко о поставках нефти из РФ: Беларусь поставили раком

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал переговоры с Российской Федерацией о поставках нефтепродуктов.

По его словам, белорусские чиновники боятся защитить страну, а во время переговоров и вовсе стали "чересчур порядочными".

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее", – сказал Лукашенко, обвинив в перебоях с поставкой нефти правительство ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Более того, белорусский лидер недовольно высказался о возросшем импорте продуктов питания.

"У нас свое девать некуда, а мы закупаем непонятно что", – констатировал Лукашенко.


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