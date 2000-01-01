25.01 12:22 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа - звери. Телесуфлер сломал жизнь Ошрат Котлер

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Журналистка и ведущая Ошрат Котлер, породившая бурю возмущения в феврале прошлого года, сообщив о том, что “оккупация превращает солдат ЦАХАЛа в животных” всплыла после многомесячного отсутствия и молчания.Котлер дала огромное интервью газете Маарив.Котлер 16 февраля на 13-м канале ТВ вела программу о расследовании избиения солдатами ЦАХАЛа двух палестинцев в наручниках, задержанных после теракта в Гиват Асаф.Комментируя инцидент Котлер сообщила: “Мы посылаем наших детей в армию, на территории, и получаем обратно животных. Таковы результаты оккупации”.Котлер рассказала, что после высказываний в эфире программы ее жизнь “превратилась в ад”. Она получила тысячи ненавистных реакций - и даже комментарий премьер-министра Нетаниягу во время заседания кабинета.Котлер говорит: “ Это был шокирующий опыт - идти по улице и осознавать, что кто-то может тебя атаковать, ходить с охранником в Еврейском Государстве. Я боялась. Я боялась Хацеля (известный израильский блоггер) и его банды. После всех этих угроз убить меня, я не знала, как встать утром и начать новый день”.На вопрос о том, были ли это конкретные угрозы, Котлер ответила: “В полицию вызвали двух из нескольких тысяч пользователей социальных сетей. Они намеревались не только говорить, но и действовать. И ты себя после этого спрашиваешь - а что со всеми остальными?”Котлер также поведала свою версию того, что же реально произошло в тот злополучный эфир: “Предложение, которое я произнесла было импровизацией, которая должна была исправить ошибку редакторов. Редактор забыл вставить исправленную версию составленного нами пассажа. Его автором был журналист Эрик Вайс, который написал его с великой осторожностью, потому что нашим желанием было, чтобы люди это услышали. Когда я осознала, что предложение не выходит из телесуфлера, я импровизировала по памяти. Должна ли я была это сказать по другому? - Конечно. Не из-за страха, но чтобы люди выслушали. Потому что когда кричишь людям в ухо - и это был крик, люди не слушают”.Котлер уверена в том, что последовавшая буря была “срежиссирована”: “Понятно, что меня “заказали” не Хацелю. Я не знаю кто, но он не работал один”. “Я не знаю”, однако, тут же улетучивается: “Человек, с которого начался весь этот снежный ком - Нафтали Беннет. Он взял мои слова и вывернул их наизнанку. Это - по определению фейк ньюс. Это верно - я позволила им это сделать, но вы же понимаете, что случилось с нами, журналистами. Мы должны прежде чем рот раскрыть семь раз подумать о том, как премьер или министр могут вывернуть наши слова наизнанку”.Нафтали Беннет после эфира заявил: “Ошрат, ты совсем запуталась. Солдаты ЦАХАЛа жертвуют своими жизнями ради того, чтобы ты могла спать спокойно. Животные - это террористы, убивающие детей в их кроватках, подростка на прогулке или всю семью на отдыхе в выходной день. Солдаты ЦАХАЛа - наши дети и наша сила. Извинись”.