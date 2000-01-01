25.01 09:56 MIGnews.com

Ханийе прибыл в Египет с целью улучшить отношения

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Один из высокопоставленных руководителей ХАМАСа, Исмаил Ханийе прилетел в Каир для переговоров с должностными лицами. Сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на египетские источники.Отмечается, что делегация во главе с Ханийе пробудет в столице в течение нескольких дней. Представители ХАМАСа прибыли в Египет в воскресенье, 22 января, поздно вечером.В свою очередь близкий к организации источник также подтвердила визит Ханийе в Египет:"Исмаил Ханийе в сопровождении нескольких лидеров ХАМАСа, прибыл в столицу Египта в воскресенье вечером, 22 января с катарской столицы Доха".У ХАМАСа были хорошие отношения с правительством бывшего президента исламиста Муххамеда Мурси и был членом Братьев-мусульман. Однако после того как к власти пришел Ас-Сиси, в 2013 году Каир обвинил ХАМАС в причастности к терактам на Синае. В свою очередь, организация отрицает обвинения.