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YouTube 25.01 09:56   MIGnews.com

Ханийе прибыл в Египет с целью улучшить отношения

Один из высокопоставленных руководителей ХАМАСа, Исмаил Ханийе прилетел в Каир для переговоров с должностными лицами. Сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на египетские источники.

Отмечается, что делегация во главе с Ханийе пробудет в столице в течение нескольких дней. Представители ХАМАСа прибыли в Египет в воскресенье, 22 января, поздно вечером.

В свою очередь близкий к организации источник также подтвердила визит Ханийе в Египет:

"Исмаил Ханийе в сопровождении нескольких лидеров ХАМАСа, прибыл в столицу Египта в воскресенье вечером, 22 января с катарской столицы Доха".

У ХАМАСа были хорошие отношения с правительством бывшего президента исламиста Муххамеда Мурси и был членом Братьев-мусульман. Однако после того как к власти пришел Ас-Сиси, в 2013 году Каир обвинил ХАМАС в причастности к терактам на Синае. В свою очередь, организация отрицает обвинения.
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