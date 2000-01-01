Россия подготовила проект сирийской Конституции

Москва ожидает реакции вооруженной сирийской оппозиции на переданный ей проект Конституции. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
"Мы передали сирийской вооруженной оппозиции проект Конституции Сирии, который был подготовлен российскими специалистами, — отметил он, сообщает ТАСС. — Нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать ему дополнительный и стимулирующий импульс, не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия этого основного закона страны".
Лаврентьев особо подчеркнул, что "этот процесс должен возглавлять сам сирийский народ". По его словам, "в ходе переговоров с вооруженной сирийской оппозицией в целом признана важность запуска политического процесса, необходимость начала работы над выработкой новой Конституции Сирии, ее дальнейшего принятия либо через референдум, либо в другой приемлемой форме при волеизъявлении сирийского народа, и в последующем проведения парламентских и президентских выборов".
"Будем надеяться, что вооруженная сирийская оппозиция будет более активной в этом направлении. Мы будем стараться ей в этом помочь, — продолжил он. — Не исключаю, что могут появиться новые страны-гаранты, но они должны обладать влиянием на конкретные группировки вооруженной оппозиции, — отметил он. — Пока затрудняюсь ответить (насчет США — Ред.), мы бы приветствовали, если бы США играли более активную роль".
Он также сообщил, что оперативная группа России, Ирана и Турции по контролю за перемирием в Сирии заработает в столице Казахстана в начале февраля.
"Нашими военными экспертами по согласованию со всеми сторонами была достигнута договоренность о создании так называемой совместной оперативной группы в трехстороннем формате, которая начнет свою работу здесь, в Астане, уже в начале февраля, — рассказал он. — То есть задача этой оперативной группы будет заключаться как раз в вопросе соблюдения прекращения огня и недопущения каких-либо нарушений".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Лаврентьева, РФ заявила о "неловких попытках шантажа" со стороны вооруженной оппозиции Сирии на переговорах.
"Мы, конечно, фиксировали со стороны сирийской вооруженной оппозиции некоторые попытки, неловкие, скажем так, шантажа", — сказал он журналистам. По его словам, желающих сорвать международную встречу в Астане было "предостаточно".
В понедельник, 23 января, в столице Казахстана стартовали двухдневные переговоры по Сирии с участием официального Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, РФ, Турции, Ирана, а также ООН.
В конце прошлого года Совет безопасности ООН принял резолюцию, касающуюся договоренностей о перемирии в Сирии, проект которой разработали Россия и Турция. Режим прекращения огня в арабской стране вступил в силу 30 декабря.
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