25.01 09:24 MIGnews.com

Трамп: сегодня - великий день, мы начинаем строить Стену

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Сегодня, в среду 25 января, президент США Дональд Трамп намерен издать серию указов, направленных на усиление охраны границ и и ужесточение мер против незаконных мигрантов.Ожидается, что Трамп на четыре месяца полностью приостановит принятие заявлений о предоставлении убежища из всех государств и введет запрет на прием иммигрантов из тех стран, где мусульмане составляют большинство населения.Первый из серии этих указов будет подписан Трампом во время посещения министерства национальной безопасности.Трамп минувшей ночью опубликовал твит, в котором говорится: “Большой день для НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ запланирован на завтра. Среди множества других вещей, мы начнем строить стену!”Анонимный источник в администрации рассказал корреспонденту Associated Press, что детали инструкций относительно мигрантов и беженцев все еще уточняются. Предполагается, что будет введен 30-дневный запрет на прием людей из таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Исключение будет сделано для меньшинств, прежде всего, христиан, бегущих от преследований в своих странах.Также сообщается о том, что может быть подписан указ об открытии секретных тюрем - центров содержания и допросов на территории союзных Америке государств, где террористов допрашивали, не оглядываясь на ограничения, налагаемые американскими законами. Секретные тюрьмы были закрыты в первую неделю президентства Обамы в 2009 году.Центральной частью программы Трампа является строительство “стены” на границе с Мексикой с целью остановить поток незаконных мигрантов. Протяженность границы составляет 3200 км. Во времена президентства Джорджа Буша были построены части заградительных сооружений на границе общей протяженностью 1120 км.По данным американских источников, стоимость строительства одной мили (1,6 км) стены оценивается в 6,5 миллионов долларов, стоимость строительства окружающей инфраструктуры, дорог и дополнительных заграждений - еще в 4,2 миллиона.В приграничных районах предполагается отмена практики “поймал и отпустил” - когда американские полицейские, поймавшие лиц, незаконно пересекших границу, вручали им письменный приказ явиться в ближайший офис иммиграционной службы - и после этого отпускали.Также предполагается, что Трамп резко сократит квоты на прием беженцев из зон конфликта. Президент Обама установил эту квоту на уровне 110 тысяч человек в год, Трамп, по всей видимости, ограничит ее 50 тысячами.