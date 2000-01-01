25.01 10:02 MIGnews.com

Два дня переговоров в Астане перевесили недели в Женеве

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Два дня напряженных переговоров по Сирии в Астане — и результат, которого не удавалось достигнуть за недели консультаций в Женеве. Россия, Иран и Турция решили совместно следить за тем, как выполняется режим прекращения огня. А представители сирийской оппозиции получили приглашение посетить Москву.Официальный Дамаск контактирует с ними не только на таких встречах — общаться приходится и на линии соприкосновения в самой Сирии. Еще оппозиционеры признали, что Сирии нужна новая конституция и выборы, передает телеканал "Россия 24".Тем временем в самой Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск, Хама и Латакия. Об этом сообщают в российском Минобороны. Несмотря на это, продолжаются работы по восстановлению мирной жизни.Накануне офицеры российского Центра примирения сторон провели шесть гуманитарных акций. Жителям Алеппо передали около четырех тонн грузов. В восточных кварталах продолжают работать пункты горячего питания, раздают вещи первой необходимости. Кроме того, идет разминирование территорий: накануне российские саперы обезвредили 70 гектаров — это 57 зданий и более 11 километров дорог.