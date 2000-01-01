Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 25.01 10:02   MIGnews.com

Два дня переговоров в Астане перевесили недели в Женеве

Два дня напряженных переговоров по Сирии в Астане — и результат, которого не удавалось достигнуть за недели консультаций в Женеве. Россия, Иран и Турция решили совместно следить за тем, как выполняется режим прекращения огня. А представители сирийской оппозиции получили приглашение посетить Москву.

Официальный Дамаск контактирует с ними не только на таких встречах — общаться приходится и на линии соприкосновения в самой Сирии. Еще оппозиционеры признали, что Сирии нужна новая конституция и выборы, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем в самой Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск, Хама и Латакия. Об этом сообщают в российском Минобороны. Несмотря на это, продолжаются работы по восстановлению мирной жизни.

Накануне офицеры российского Центра примирения сторон провели шесть гуманитарных акций. Жителям Алеппо передали около четырех тонн грузов. В восточных кварталах продолжают работать пункты горячего питания, раздают вещи первой необходимости. Кроме того, идет разминирование территорий: накануне российские саперы обезвредили 70 гектаров — это 57 зданий и более 11 километров дорог.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:56
Араб на машине прорвался через КПП и скрылся
10:32
Аббас встретился с генеральным консулом США
09:56
Ханийе прибыл в Египет с целью улучшить отношения
09:30
В столице Сомали произошел мощный взрыв
09:20
Натали Портман номинирована на Оскар
08:56
Представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины
08:38
Арабский депутат сравнил Трампа и Регев с нацистами
08:37
ООН осудила "односторонние действия" Израиля
08:35
СМИ: ФБР прослушивало разговоры посла РФ в США
08:20
Решение о переводе американцами денег ПА пересмотрят
07:55
Трамп пригрозил отправить федералов в Чикаго
07:30
Яалону сказали: тот, кто провалил операцию - не проповедует
07:16
На следователей по делу Нетаниягу собирают компромат
07:14
Малиновская: Признать сексуальное насилие на почве ненависти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus