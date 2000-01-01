25.01 08:56 MIGnews.com
Представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины
Сенат США утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли постоянным представителем страны при ООН. За кандидатуру Хейли проголосовали 99 сенаторов, и лишь 4 высказались против.
44-летняя Никки Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и является самым молодым американским губернатором.
В ходе предвыборной кампании Трампа она признавалась, что не является поклонником магната, но и сопернице Трампа, Хиллари Клинтон, она также не симпатизировала.
Во время республиканских праймериз Хейли сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза, однако оба в итоге выбыли из предвыборной гонки.
Никки Хейли была избрана на должность губернатора Южной Каролины в 2010 году, получив поддержку губернатора Аляски Сары Пейлин, пишет Би Би Си.
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