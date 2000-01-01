25.01 08:38 MIGnews.com

Арабский депутат сравнил Трампа и Регев с нацистами

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Арабский депутат Кнессета от партии "Мерец", Исави Фаридж вызвал бурю негодования в Кнессете, после того, когда он провел параллель между лозунгами нацистской Германией и заявлениями президента США Дональда Трампа и министра культуры и спорта Мири Регев.Об этом он заявил во время сессии в Кнессете по случаю приближающего Международного дня памяти жертв Холокоста, в которой приняли участие пережившие Холокост. Некоторые из них, возмущенные такими дерзкими замечаниями Фариджа, встали и покинули пленум в знак протеста.В своем выступлении депутат, говоря о 1933 г., когда Адольф Гитлер был приведен к присяге в качестве канцлера Германии, подчеркнул: "К сожалению, есть слишком много сходства между Германией 1933 года и 2017 во многих местах, к примеру, в той же соседней Сирии".Фаридж продолжил: "Германия превыше всего – таков был лозунг нацистов. Нацисты выкрикивали: "Один народ, одно государство, один фюрер". Сегодня эти лозунги повторяют президент США Дональд Трамп, а у нас, министр культуры Мири Регев".После этих комментариев, депутаты Кнессета Орен Хазан и Одед Форер начали кричать в знак протеста, в результате чего были изгнаны из пленума.Затем Фаридж обратился к тем присутствующим, которые пережили Холокост, заявив: " Я приношу извинения тем, если мои слова кого-то задели. Однако я не думаю, что я переступил "красную черту". Я снова повторюсь: Мы должны усвоить уроки Холокоста. Если мы не усвоим эти уроки, тогда мы ничего не добьемся. Если бы не было никакого расизма, то и не было бы и Холокоста. Это послание, которое я хотел донести".