25.01 08:35 MIGnews.com

СМИ: ФБР прослушивало разговоры посла РФ в США

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ФБР прослушивало телефонные разговоры российского посла в США Сергея Кисляка и советника американского президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Об этом информированные источники сообщили телекомпании NBC.По данным телеканала, ведомство не ведет никакого специального расследования контактов между Кисляком и Флинном. Речь идет только о прослушке части разговоров по телефону. Отмечается, что в содержании беседы спецслужбы не нашли ничего "неподобающего".Ранее появилась информация, что Кисляк и Флинн разговаривали 29 декабря, когда Барак Обама ввел очередные санкции в отношении России. По данным анонимных источников, следователи изучают, делился ли кто-либо с Москвой секретной информацией о США.Напомним, Майкл Флинн в минувшие выходные был назначен на пост советника Трампа по национальной безопасности.