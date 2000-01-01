25.01 07:55 MIGnews.com

Трамп пригрозил отправить федералов в Чикаго

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти города Чикаго и пригрозил отправить туда федералов, если уровень насилия и убийств не сократиться. Об этом глава государства заявил в своем микроблоге в Twitter."Если Чикаго не исправит ужасную продолжающуюся "кровавую резню" – 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (на 24 % больше, чем в 2016), я пошлю туда федералов!" – пишет 45-й президент США.Трамп и ранее заявлял о перспективе вмешательства Вашингтона, чтобы исправить ситуацию в Чикаго. В начале месяца он призвал мэра города Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе.Отметим, что за прошлый год в Чикаго было зафиксировано самое большое число убийств за последние 20 лет.