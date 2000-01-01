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Перенос посольства США в Иерусалим заморожен 25.01 07:47   MIGnews.com

Перенос посольства США в Иерусалим заморожен

Палестинское руководство получило успокоительное сообщение от администрации президента Дональда Трампа о том, что план переноса посольства США в Иерусалим “заморожен”.

Администрация Трампа, до переноса посольства, желает добиться прогресса в “мирном процессе”.

Соответствующая информация, со ссылкой на палестинские источники, опубликована в газете Asharq Al-Awsat.

Газета не говорит, кто конкретно передал эту информацию, но уверяет, что она является официальной и перенос посольства больше не интересует администрацию.

Член центрального комитета ФАТХа Ахмед Мадждалани, заявил в интервью , что появились “первые признаки” того, что Трамп отказался от решения о переносе посольства, и оно останется не более, чем предвыборным обещанием.

Вчера, 24 января, прошли встречи американского консула в Иерусалиме Дэвида Блума с представителями Махмуда Аббаса в Рамалле. Пресс-представитель Белого Дома заявил, что решение о переносе посольства будет осуществлено только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
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