25.01 07:47 MIGnews.com

Перенос посольства США в Иерусалим заморожен

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Палестинское руководство получило успокоительное сообщение от администрации президента Дональда Трампа о том, что план переноса посольства США в Иерусалим “заморожен”.Администрация Трампа, до переноса посольства, желает добиться прогресса в “мирном процессе”.Соответствующая информация, со ссылкой на палестинские источники, опубликована в газете Asharq Al-Awsat.Газета не говорит, кто конкретно передал эту информацию, но уверяет, что она является официальной и перенос посольства больше не интересует администрацию.Член центрального комитета ФАТХа Ахмед Мадждалани, заявил в интервью , что появились “первые признаки” того, что Трамп отказался от решения о переносе посольства, и оно останется не более, чем предвыборным обещанием.Вчера, 24 января, прошли встречи американского консула в Иерусалиме Дэвида Блума с представителями Махмуда Аббаса в Рамалле. Пресс-представитель Белого Дома заявил, что решение о переносе посольства будет осуществлено только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.