Перенос посольства США в Иерусалим заморожен

Палестинское руководство получило успокоительное сообщение от администрации президента Дональда Трампа о том, что план переноса посольства США в Иерусалим “заморожен”.
Администрация Трампа, до переноса посольства, желает добиться прогресса в “мирном процессе”.
Соответствующая информация, со ссылкой на палестинские источники, опубликована в газете Asharq Al-Awsat.
Газета не говорит, кто конкретно передал эту информацию, но уверяет, что она является официальной и перенос посольства больше не интересует администрацию.
Член центрального комитета ФАТХа Ахмед Мадждалани, заявил в интервью , что появились “первые признаки” того, что Трамп отказался от решения о переносе посольства, и оно останется не более, чем предвыборным обещанием.
Вчера, 24 января, прошли встречи американского консула в Иерусалиме Дэвида Блума с представителями Махмуда Аббаса в Рамалле. Пресс-представитель Белого Дома заявил, что решение о переносе посольства будет осуществлено только после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.