25.01 07:30 MIGnews.com

Яалону сказали: тот, кто провалил операцию - не проповедует

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Министр строительства, генерал в отставке Йоав Гаолант подверг критике бывшего министра обороны Моше Яалона на конференции Института Национальной Безопасности в Герцлии.Галант заявил: “Тот, кто возглавил настолько провальную операцию, принесшую настолько удручающие результаты на местах, не должен бежать под камеры и проповедовать о принципах лидерства или выдавать себя за альтернативное правительство”.Галант добавил: “бывший министр обороны знал о тоннелях.. Общественность знает, что он знал. Он фотографировался в них за несколько месяцев до начала операции, но войска не были обучены, планы не были разработаны и оборудование не было куплено”.