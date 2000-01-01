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Яалону сказали: тот, кто провалил операцию - не проповедует 25.01 07:30   MIGnews.com

Яалону сказали: тот, кто провалил операцию - не проповедует

Министр строительства, генерал в отставке Йоав Гаолант подверг критике бывшего министра обороны Моше Яалона на конференции Института Национальной Безопасности в Герцлии.

Галант заявил: “Тот, кто возглавил настолько провальную операцию, принесшую настолько удручающие результаты на местах, не должен бежать под камеры и проповедовать о принципах лидерства или выдавать себя за альтернативное правительство”.

Галант добавил: “бывший министр обороны знал о тоннелях.. Общественность знает, что он знал. Он фотографировался в них за несколько месяцев до начала операции, но войска не были обучены, планы не были разработаны и оборудование не было куплено”.
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