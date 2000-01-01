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На следователей по делу Нетаниягу собирают компромат | Фото: Thinkstock25.01 07:16   MIGnews.com

На следователей по делу Нетаниягу собирают компромат

10-й канал израильского ТВ сообщает, что частные детективы собирают компромат и позорящие материалы на следователей, занимающихся делами о коррупции премьер-министра.

Речь идет о следователях отделений полиции №433 и работниках прокуратуры.

Фракция Кнессета Сионистский Лагерь обратилась к юридическому советнику правительства и указала на то, что подобная деятельность является препятствует осуществлению правосудия. Глава фракции Мирав Михаэли заявила: Этот процесс нацелен на запугивание и устрашение представителей сил правопорядка и их способность действовать бесстрашно и непредвзято”.

Ранее глава израильской полиции Рони Альшейх признал, что кто-то преследует высших офицеров полиции, занимающихся расследованиями. Альшейх заявил, что ему неизвестно, кто за этим стоит и каковы его цели.

Источники, близкие к премьер-министру Нетаниягу осудили попытки давления на следствия и заявили, что премьер полностью сотрудничает с расследованием.
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